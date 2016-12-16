Джулия Робертс снимется в новом телесериале

16.12.2016 20:14

Известная американская актриса Джулия Робертс сыграет в новом телесериале, сообщает The Hollywood Reporter.

В основу проекта легла книга Марии Семпл "Сегодня будет другим", вышедшая в октябре этого года.

Права на издание купила студия Annapurna Pictures. Сценарий напишет сама Семпл, у которой есть опыт сценариста и продюсера на телевидении.

Отмечается, что в новом сериале актриса выступит также как один из продюсеров.

По сюжету, главная героиня хочет проснуться и прожить лучший день в своей жизни, однако вынуждена отказаться от таких планов.

Источник: 112.ua.