Названа дата премьеры третьего сезона сериала Твин Пикс

10.01.2017 16:00

Премьера нового сезона сериала Твин Пикс состоится 21 мая, сообщило издание Deadline со ссылкой на заявление президента канала Snowtime Дэвида Невинса, пишет Новое время.

В день премьеры зрители смогут увидеть первую и вторую серию третьего сезона, после чего на сайте телеканала опубликуют третью и четвертую серии. Всего отснято 18 новых серий длительностью в час, которые будут выходить один раз в неделю. Также, Нэвинс не исключил, что в будущем будет создан еще четвертый сезон.

В новом сезоне Твин Пикс обязательно появится главный герой - спецагент ФБР Дейл Купер, которого сыграет Кайл Маклахлен. Также, зрители увидят персонажей из предыдущих сезонов и, конечно же, новых героев.

Твин Пикс - американский драматический телесериал, созданный режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом, который рассказывает о расследовании шокирующего убийства старшеклассницы Лоры Палмер. Премьера сериала состоялась в 1990 году, а последний фильм был представлен в 1992 году. Спустя 22 года, в 2014 году, создатели анонсировали новый сезон культового сериала. Следует отметить, что Твин Пикс признан одним из лучших сериалов всех времен.