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Названа дата премьеры третьего сезона сериала Твин Пикс

10.01.2017 16:00
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Названа дата премьеры третьего сезона сериала Твин Пикс

Премьера нового сезона сериала Твин Пикс состоится 21 мая, сообщило издание Deadline со ссылкой на заявление президента канала Snowtime Дэвида Невинса, пишет Новое время.
В день премьеры зрители смогут увидеть первую и вторую серию третьего сезона, после чего на сайте телеканала опубликуют третью и четвертую серии. Всего отснято 18 новых серий длительностью в час, которые будут выходить один раз в неделю. Также, Нэвинс не исключил, что в будущем будет создан еще четвертый сезон.
В новом сезоне Твин Пикс обязательно появится главный герой - спецагент ФБР Дейл Купер, которого сыграет Кайл Маклахлен. Также, зрители увидят персонажей из предыдущих сезонов и, конечно же, новых героев.
Твин Пикс - американский драматический телесериал, созданный режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом, который рассказывает  о расследовании шокирующего убийства старшеклассницы Лоры Палмер. Премьера сериала состоялась в 1990 году, а последний фильм был представлен в 1992 году. Спустя 22 года, в 2014 году, создатели анонсировали новый сезон культового сериала. Следует отметить, что Твин Пикс признан одним из лучших сериалов всех времен.



Теги: премьера, сериал, сезон
 
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