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Архив - Культура

Названы полуфиналисты Национального отбора на Евровидение-2017

17.01.2017 13:40
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Названы полуфиналисты Национального отбора на Евровидение-2017

Стали известные имена исполнителей и музыкальных групп, которые прошли в полуфинал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2017, который пройдет в мае текущего года в Киеве, сообщает 112.ua.
Согласно информации, представленной на сайте конкурса, за право представлять Украину будут бороться 24 участника отбора. В частности, это исполнители Арсен Мирзоян, Мила Нитич, Виталий Козловский, ROZHDEN, Анастасия Прудиус, TAYANNA, ILLARIA, KADNAY, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, MamaRika, MELOVIN; группы AGHIAZMA, "Сальто Назад", Green Grey, Vivienne Mort, "Поющие трусы", DETACH, O.Torvald, Laliko, LETAY, Panivalkova, "СКАЙ", Monochromea, а также победитель онлайн-голосования – KUZNETSOV, которого поддержали 11,8 тыс. человек.
В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определят порядок выступления артистов во время трех полуфиналов. Пройдут они соответственно 4, 11 и 18 февраля.



Теги: Украина, Евровидение, полуфинал, участники
 
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