Пол Маккартни пытается отсудить у Sony свои песни

20.01.2017 14:35

Британский музыкант Пол Маккартни подал в суд на звукозаписывающую компанию Sony / ATV из-за песен The Beatles, передает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

П.Маккартни, как сообщается, надеется вернуть себе авторские права на ряд песен The Beatles, которые, по данным иска, он сам передал различным звукозаписывающим компаниям в период между 1962 и 1971 годом.

Впоследствии права на ряд композиций, включая Yesterday, Hey Jude и Let It Be, приобрел музыкант Майкл Джексон, а затем, после его смерти, они перешли компании Sony / ATV.

Адвокаты П.Маккартни, ссылаясь на положения американского закона об авторском праве, сообщили, что надеются вернуть права на композиции до 2018 года.