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Мел Гибсон стал отцом в девятый раз
Голливудский актер Мэл Гибсон 20 января в девятый раз стал отцом. 26-летняя невеста звезды Розалинда Росс родила ему сына. Мальчика назвали Ларс, сообщает znaj.ua.
"Они невероятно счастливы, а Ларс – просто очарователен. Их семьи сейчас постоянно с ними, и Мэл не может найти места от радости. Они дома, и все здоровы и счастливы", - рассказал источник.
61-летний Гибсон был женат лишь раз – на медсестре Робин Мур. Они прожили в браке 21 год. Супруга подарила Гибсону семерых детей.
Пара рассталась в апреле 2009 году, но актер недолго горевал. Точнее, не горевал вовсе. В этом же месяце он представил на красной дорожке новую пассию - российскую пианистку Оксану Григорьеву. В 2010 году она родила Гибсону дочь, однако возлюбленные расстались еще до ее появления на свет.
С Розалиндой любвеобильный Мэл познакомился в 2015 году. Девушка устраивалась на работу в продюсерскую компанию Гибсона Icon Productions.
Теги: сын, отец, Мел Гибсон, рождение
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