Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Объявлены номинанты на премию «Золотая малина - 2017»11:15
- Актриса Мария Кожевникова подхватила опасный вирус14:30
- Мадонна объяснила нецензурные высказывания в адрес Трампа07:20
- Премия "Cамые красивые": певицу Ани Лорак сняли с голосования18:32
- Топ-5 фантастичних суконь балу на честь інавгурації Трампа (ФОТО)14:49
- Пол Маккартни пытается отсудить у Sony свои песни14:35
- Шутка Жванецкого по поводу смертельного "Боярышника" не понравилась россиянам (ВИДЕО)12:19
- Российский поэт порадовал читателей новыми стихами о Трампе, Путине и путанах09:18
- Названы полуфиналисты Национального отбора на Евровидение-201713:40
- Депп остался ни с чем после развода: у Ванессы Паради появился мужчина08:25
Объявлены номинанты на премию «Золотая малина - 2017»
24.01.2017 11:15
Фильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена» стал одним из лидеров по номинациям на 37 премию «Золотая малина» за сомнительные достижения в кинематографе. В большем количестве категорий (девять) представлен только «Образцовый самец 2», сообщает Укринформ.
Вслед за этими лентами идут «Дедушка легкого поведения» (шесть номинаций), «День независимости: Возрождение», «Боги Египта», «Америка Хиллари» (у этих трех фильмов по пять номинаций) и «Алиса в Зазеркалье» (три номинации).
В 2017 впервые каждая из категорий «Золотой малины» расширена до шести претендентов. Победители станут известны 25 февраля.
Теги: премия, Золотая малина, номинация
Читайте также:
- Актер Эдди Мерфи удерживает "пальму сомнительного первенства"
- Сандра Баллок "зажала" "Золотую малину"
- Золотая малина 2013: "Сумерки" "засветились" во всех номинациях
- Объявлены номинанты на премию "Золотая малина"
- Фильм с Адамом Сэндлером собрал 10 премий "Золотая малина"
- Объявлены номинанты на "Золотую малину"
- ДНРовцы "отжали" мощности интернет-провайдера "Вега"11:47
- Атака боевиков в районе Калиновки захлебнулась - Тымчук11:32
- Поддельные паспорта, незаконные товары и предложение взятки - пограничники рассказали об итогах дня на КПВВ в Донбассе10:20
- В Донецк прибыло несколько снайперских групп российских "ихтамнетов", среди них есть спецы ФСБ10:11
- Боевики ночью 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО из тяжелых орудий10:05
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)09:51
- В СБУ назвали количество освобожденных из плена "ЛДНР", у боевиков остается 110 заложников09:29
- Ситуация на на блокпостах Донбасса на утро 24 января09:16
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"08:49
- "Давно такого не слышали" - Кадиевка подверглась мощным обстрелам боевиков08:14
- Жириновский выступил с новой скандальной инициативой12:00
- Жуткое происшествие в Днепре: на глазах у родителей подстрелили 6-ти летнего ребенка11:53
- ДНРовцы "отжали" мощности интернет-провайдера "Вега"11:47
- Атака боевиков в районе Калиновки захлебнулась - Тымчук11:32
- Объявлены номинанты на премию «Золотая малина - 2017»11:15
- Китай разместил новейшие ракетные комплексы на границе с Россией11:02
- Владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией блокируют въезды в Киев10:55
- Samsung заявила о разработке нового Galaxy Note10:45
- В феврале Украина на месяц возглавит Совбез ООН - чего ожидать10:32
- Поддельные паспорта, незаконные товары и предложение взятки - пограничники рассказали об итогах дня на КПВВ в Донбассе10:20
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Как украинцы «купили» Трампа
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины
- Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски
- Украина поменяет Донбасс на Крым