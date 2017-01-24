Объявлены номинанты на премию «Золотая малина - 2017»

24.01.2017 11:15

Фильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена» стал одним из лидеров по номинациям на 37 премию «Золотая малина» за сомнительные достижения в кинематографе. В большем количестве категорий (девять) представлен только «Образцовый самец 2», сообщает Укринформ.

Вслед за этими лентами идут «Дедушка легкого поведения» (шесть номинаций), «День независимости: Возрождение», «Боги Египта», «Америка Хиллари» (у этих трех фильмов по пять номинаций) и «Алиса в Зазеркалье» (три номинации).

В 2017 впервые каждая из категорий «Золотой малины» расширена до шести претендентов. Победители станут известны 25 февраля.