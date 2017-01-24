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Объявлены номинанты на премию «Золотая малина - 2017»

24.01.2017 11:15
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Объявлены номинанты на премию «Золотая малина - 2017»

Фильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена» стал одним из лидеров по номинациям на 37 премию «Золотая малина» за сомнительные достижения в кинематографе. В большем количестве категорий (девять) представлен только «Образцовый самец 2», сообщает Укринформ.
Вслед за этими лентами идут «Дедушка легкого поведения» (шесть номинаций), «День независимости: Возрождение», «Боги Египта», «Америка Хиллари» (у этих трех фильмов по пять номинаций) и «Алиса в Зазеркалье» (три номинации).
В 2017 впервые каждая из категорий «Золотой малины» расширена до шести претендентов. Победители станут известны 25 февраля.



Теги: премия, Золотая малина, номинация
 
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