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Рианна обозвала президента США "аморальной свиньей"
29.01.2017 17:15
Известная певица Рианна прокомментировала новости об ужесточении политики США по отношению к мигрантам и строительстве стены на границе с Мексикой, опубликовав гневный пост в Twitter, сообщает РБК-Украина.
"Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое г**но", — написала она.
За несколько часов после публикации запись набрала более 224 тыс. лайков и 114 тыс.репостов.
Теги: иммигрант, Twitter, Рианна, Дональд Трамп
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