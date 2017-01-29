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Архив - Культура

Рианна обозвала президента США "аморальной свиньей"

29.01.2017 17:15
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Рианна обозвала президента США "аморальной свиньей"

Известная певица Рианна прокомментировала новости об ужесточении политики США по отношению к мигрантам и строительстве стены на границе с Мексикой, опубликовав гневный пост в Twitter, сообщает РБК-Украина.
"Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое г**но", — написала она.
За несколько часов после публикации запись набрала более 224 тыс. лайков и 114 тыс.репостов.



Теги: иммигрант, Twitter, Рианна, Дональд Трамп
 
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