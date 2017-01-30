Названы лауреаты премии Гильдии киноактеров США

30.01.2017 15:00

Гильдия киноактеров США назвала лучшим актером года Дензела Вашингтона за главную роль в ленте "Ограды". В категории "Лучшая актриса" приз получила Эмма Стоун, сыгравшая в мюзикле "Ла-Ла Ленд", сообщает 112.ua.

Картина "Скрытые фигуры" режиссера Теодора Мелфи победила в номинации "Лучший актерский состав". Фильм рассказывает о трех афроамериканках-математиках, которые участвуют в разработке первой космической программы NASA.

Лучшими исполнителями второго плана гильдия назвала Махершалу Али за роль в ленте "Лунный свет" и Виолу Дэвис, снявшуюся в картине "Ограды".

Приз в номинации "Лучший актерский состав драматического сериала" получил фантастический хоррор "Очень странные дела". За лучший комедийный состав гильдия отметила телесериал "Оранжевый — хит сезона".

Гильдия киноактеров США включает более 100 тысяч человек. Премия вручается с 1995 года и входит в число самых престижных наград в мире кино.