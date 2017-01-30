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Представлены логотип и слоган «Евровидения-2017»
Организаторы "Евровидения-2017" выбрали слоган и логотип песенного конкурса, передает УНН.
"Celebrate Diversity", что в переводе с английского означает "Уважайте многообразие", - ключевой лозунг "Евровидения-2017", которое состоится в Киеве. Он хорошо дополняет творческий дизайн логотипа нынешнего песенного конкурса, в основе которого - традиционное украинское ожерелье, которое является не только самым древним женским украшением, но и оберегом. Неповторимость украшению придает именно то, что оно состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала "UA:первый".
Отмечается, что "Celebrate Diversity" станет ключевой темой для всех аспектов песенного конкурса этого года. Слоган и логотип события дают понимание украинской культуры и представление о том, что будет ждать фанов, которые приедут в Киев в мае. Украина отметится сочетанием культуры, технологий и индивидуального творческого запала всех 43 конкурсантов, которые уже активно готовятся к песенному конкурсу.
Теги: Украина, Киев, Евровидение, логотип, слоган
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