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Архив - Культура

Киев получил ключ от Евровидения

31.01.2017 15:45
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Киев получил ключ от Евровидения

Киеву официально передали символический ключ от песенного конкурса Евровидение, сообщает 112.ua.
Ключ мэру Киева Виталию Кличко передала президент городского совета прошлогоднего хозяина конкурса – Стокгольм – Ева-Луиза Эрландссон.



Теги: Киев, Евровидение, ключ
 
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