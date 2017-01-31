Стали известны результаты жеребьевки "Евровидения-2017"

31.01.2017 16:40

В Киеве состоялась жеребьевка стран-участниц международного песенного конкурса "Евровидение-2017", в ходе которой были определены составы двух полуфиналов, сообщает Корреспондент.net.

Распределение 37 стран произошло так:

Первый полуфинал (9 мая): Черногория, Финляндия, Грузия, Кипр, Португалия, Бельгия, Словения, Швеция, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Албания, Исландия, Азербайджан, Греция, Австралия, Польша.

Второй полуфинал (11 мая): Швейцария, Македония, Эстония, Израиль, Болгария, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Беларусь, Венгрия, Австрия, Ирландия.

Точный порядок выступления участников стран-участниц Евровидения будет определен позже.

Напомним, страны "большой пятерки" (Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса Украина автоматически прошли в финал.