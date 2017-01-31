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Стали известны результаты жеребьевки "Евровидения-2017"
В Киеве состоялась жеребьевка стран-участниц международного песенного конкурса "Евровидение-2017", в ходе которой были определены составы двух полуфиналов, сообщает Корреспондент.net.
Распределение 37 стран произошло так:
Первый полуфинал (9 мая): Черногория, Финляндия, Грузия, Кипр, Португалия, Бельгия, Словения, Швеция, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Албания, Исландия, Азербайджан, Греция, Австралия, Польша.
Второй полуфинал (11 мая): Швейцария, Македония, Эстония, Израиль, Болгария, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Беларусь, Венгрия, Австрия, Ирландия.
Точный порядок выступления участников стран-участниц Евровидения будет определен позже.
Напомним, страны "большой пятерки" (Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса Украина автоматически прошли в финал.
Теги: Киев, Евровидение, жеребьевка
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- Обострение в Авдеевке: Кремль принуждает к дружбе и шантажирует - мнение16:49
- Стали известны результаты жеребьевки "Евровидения-2017"16:40
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист16:31
- Российские оккупанты подтягивают к Авдеевке новое вооружение и свежие силы личного состава "армии"16:24
- Дончане сообщают о разрушениях в городе16:15
- Из-за обстрелов Киевского района Донецка погибла мирная жительница16:09
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