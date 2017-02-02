Леонардо Ди Каприо сыграет "итальянского Шерлока Холмса"

02.02.2017 14:10

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграет легендарного сыщика полиции Нью-Йорка - Джо Петрозино, которого, в свое время, прозвали «итальянским Шерлоком Холмсом», сообщает Новое время.

Актер исполнит главную роль в новой ленте, основанной на документальной книге Стивена Тэлти Черная рука, права на экранизацию которой приобрела киностудия Paramount Pictures.

Ди Каприо не только снимется в новой киноленте, основанной на реальных событиях, но и выступит ее продюсером – отмечается, что производством экранизации текста займутся Gotham Group и Appian Way, принадлежащая актеру.

В будущей картине действие развернется в 1900-х годах. Герой Ди Каприо, Джо Петрозино создает элитный отряд италоамериканских детективов для борьбы с мафией. В частности, в центре сюжета окажется активная борьба Петрозино с бандой Черная рука, состоящей из итальянских эмигрантов, которая занималась шантажом и похищением людей с целью выкупа.