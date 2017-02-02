Все рубрики раздела
- Леонардо Ди Каприо сыграет "итальянского Шерлока Холмса"14:10
- Стали известны результаты жеребьевки "Евровидения-2017"16:40
- Киев получил ключ от Евровидения15:45
- Актер Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз22:48
- Представлены логотип и слоган «Евровидения-2017»16:45
- Названы лауреаты премии Гильдии киноактеров США15:00
- Рианна обозвала президента США "аморальной свиньей"17:15
- Ума Турман отсудила у мужа дочь08:47
- Китай отмечает Новый год по Лунному календарю11:59
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович08:28
Леонардо Ди Каприо сыграет "итальянского Шерлока Холмса"
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграет легендарного сыщика полиции Нью-Йорка - Джо Петрозино, которого, в свое время, прозвали «итальянским Шерлоком Холмсом», сообщает Новое время.
Актер исполнит главную роль в новой ленте, основанной на документальной книге Стивена Тэлти Черная рука, права на экранизацию которой приобрела киностудия Paramount Pictures.
Ди Каприо не только снимется в новой киноленте, основанной на реальных событиях, но и выступит ее продюсером – отмечается, что производством экранизации текста займутся Gotham Group и Appian Way, принадлежащая актеру.
В будущей картине действие развернется в 1900-х годах. Герой Ди Каприо, Джо Петрозино создает элитный отряд италоамериканских детективов для борьбы с мафией. В частности, в центре сюжета окажется активная борьба Петрозино с бандой Черная рука, состоящей из итальянских эмигрантов, которая занималась шантажом и похищением людей с целью выкупа.
Теги: Италия, Нью-Йорк, Шерлок Холмс, Леонардо ди Каприо
- Двое погибших, 9 раненых, 54 обстрела за день - данные штаба АТО. ВИДЕО22:38
- Детей из Авдеевки могут эвакуировать в Одессу21:20
- "Спровоцировать укропов на войну" - кто отдает приказы боевикам, - ИС20:30
- Бои под Авдеевкой: генерал объяснил причины эскалации18:07
- Как российские авиакомпании продают билеты по паспортам «ДНР»16:30
- Террористы не справляются с потоком раненых - разворачивают новый госпиталь, - ГУР МОУ15:55
- Починка ЛЭП у Авдеевки переносится на завтра15:07
- Обстрел Марьинки: появилась информация о пострадавших15:00
- Самоліквідація або Як бойовики відкрили вогонь по своїм позиціям - розвідка13:15
- Боевики выпустили мины по школе в Марьинке11:35
- Двое погибших, 9 раненых, 54 обстрела за день - данные штаба АТО. ВИДЕО22:38
- Мэр Луцка впал в кому – СМИ22:18
- Футболист сборной Украины устроил грандиозную драку прямо на поле21:57
- Безвиз для Украины близок: В ЕС озвучили новую дату21:41
- Детей из Авдеевки могут эвакуировать в Одессу21:20
- НБУ срочно изымает купюры в 500 гривен21:15
- Смягчение санкций против Кремля: в Белом доме дали комментарий20:57
- 10:1 в пользу «Булатов» - как ВСУ будет наращивать танковую мощь20:43
- "Спровоцировать укропов на войну" - кто отдает приказы боевикам, - ИС20:30
- Именем Украины: суд разрешил арестовать Януковича20:20
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку