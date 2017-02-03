Завтра состоится первый полуфинал нацотбора на Евровидение-2017

03.02.2017 16:45

Первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 состоится уже в эту субботу, 4 февраля, в 19:00. Вживую его покажет телеканал UA:Первый – в эфире и на сайте, сообщает Телеканал новостей «24».

В первом полуфинале примут участие такие исполнители:

СКАЙ;

Рома Веремейчик и группа LUMIERE;

Monochromea;

Laliko;

Сальто Назад;

MamaRika;

TAYANNA;

Арсен Мирзоян.

Кроме этих исполнителей, во время первого полуфинала украинского нацотбора выступит певица из Грузии Tako Gachechiladze и группа Naviband из Беларуси. Эти артисты представят свои страны на Евровидении-2017.

В этом году национальный отбор на Евровидение будет состоять из трех полуфиналов, которые состоятся 4, 11 и 18 февраля. В каждом из этих полуфиналов выступят по восемь исполнителей. Имя артиста, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале – 25 февраля.



