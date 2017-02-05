Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- «Black Sabbath» попрощались со сценой09:55
- В Украине определились первые финалисты нацотбора на "Евровидение-2017"09:45
- Известный журналист жестко ответил российской "Красной шапочке"13:52
- Умер известный артист Георгий Тараторкин10:51
- В Украине стартует проект по "ласковой украинизации" Донбасса 07:47
- Завтра состоится первый полуфинал нацотбора на Евровидение-201716:45
- Леонардо Ди Каприо сыграет "итальянского Шерлока Холмса"14:10
- Стали известны результаты жеребьевки "Евровидения-2017"16:40
- Киев получил ключ от Евровидения15:45
- Актер Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз22:48
«Black Sabbath» попрощались со сценой
05.02.2017 09:55
Легендарная рок-группа "Black Sabbath" завершила свою творческую карьеру прощальным концертом, сообщает ИА "ВладТайм".
4 февраля музыканты в последний раз выступили на сцене перед своими поклонниками. Концерт состоялся в английском Бирмингеме, где почти 50 лет назад группа начала своё восхождение к славе.
Выступление завершило концертный тур с символическим названием The End, в рамках которого участники "Black Sabbath" побывали в Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке.
Теги: концерт, Black Sabbath, прощание
Читайте также:
- Артемовск погулял на славу: 20 молодоженов и 13 новорожденных
- "Дуэт им. Чехова" показал жену олигарха
- Народный артист СССР и "ДНР" призвал дончан мстить
- В Донецке устроили лазерное шоу и танцы в заброшенном депо, а в Шахтёрске - рок-фестиваль
- Рок вне политики: известный российский певец Трофим даёт концерт в Донецке
- Алла Пугачева превратилась в жаворонка
- На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 400 автомобилей, - ГПСУ10:40
- Российско-террористические войска цинично испепеляют Новозвановку и Авдеевку мощнейшим огнем из РСЗО "Град" и минометов10:10
- Количество обстрелов в зоне АТО уменьшилось 09:00
- В Макеевке местные жители прогнали оккупантов, захотевших пострелять из двора жилого дома08:20
- Мариупольских волонтеров задержали на бокпосту в Константиновке08:02
- Непокорных боевиков массово бросают "на подвал" и готовы расстреливать07:03
- Убитый главный "милиционер ЛНР" мог быть заменой Плотницкому 21:19
- Матч 35-го тура: "Донбасс" проведет встречу с "Кривбассом" 20:55
- "Мы за мир" - в Киеве прошла акция в поддержку жителей Донбасса20:38
- По Авдеевке выпущено свыше 7.5 тыс боеприпасов из тяжелого вооружения20:23
- Тарифы на «коммуналку» в Украине: что подорожает в марте-апреле11:00
- На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 400 автомобилей, - ГПСУ10:40
- Ученые создали клетки, поедающие раковые опухоли10:20
- Российско-террористические войска цинично испепеляют Новозвановку и Авдеевку мощнейшим огнем из РСЗО "Град" и минометов10:10
- «Black Sabbath» попрощались со сценой09:55
- В Украине определились первые финалисты нацотбора на "Евровидение-2017"09:45
- Авдеевка, Донбасс и визит Порошенко в США.09:30
- Количество обстрелов в зоне АТО уменьшилось 09:00
- Империи Ахметова нанесен удар из Кипра08:37
- В Макеевке местные жители прогнали оккупантов, захотевших пострелять из двора жилого дома08:20
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем11:14
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- «Силовики ДНР» подготовились к бегству в Россию
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Украина намерена отказаться от угля, добываемого на оккупированном Донбассе
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)