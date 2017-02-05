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Архив - Культура

«Black Sabbath» попрощались со сценой

05.02.2017 09:55
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«Black Sabbath» попрощались со сценой

Легендарная рок-группа "Black Sabbath" завершила свою творческую карьеру прощальным концертом, сообщает ИА "ВладТайм".
4 февраля музыканты в последний раз выступили на сцене перед своими поклонниками. Концерт состоялся в английском Бирмингеме, где почти 50 лет назад группа начала своё восхождение к славе.
Выступление завершило концертный тур с символическим названием The End, в рамках которого участники "Black Sabbath" побывали в Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке.



Теги: концерт, Black Sabbath, прощание
 
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