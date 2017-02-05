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Архив - Культура

В Украине определились первые финалисты нацотбора на "Евровидение-2017"

05.02.2017 09:45
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В Украине определились первые финалисты нацотбора на "Евровидение-2017"

В Украине состоялся первый этап полуфинала Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2017", сообщает Обозреватель.
За место в финале посоревновались 8 первых полуфиналистов: группа SKAI (СКАЙ), Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, группа "Сальто Назад", MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.
Первыми финалистами Нацотбора, согласно голосованию телезрителей и оценкам судей, стали участники группы "Сальто Назад" и певица TAYANNA.



Теги: Украина, Евровидение, полуфинал, победитель
 
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