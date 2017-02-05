Главная / Новости / Культура / В Украине определились первые финалисты нацотбора на "Евровидение-2017"
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- «Black Sabbath» попрощались со сценой09:55
- В Украине определились первые финалисты нацотбора на "Евровидение-2017"09:45
- Известный журналист жестко ответил российской "Красной шапочке"13:52
- Умер известный артист Георгий Тараторкин10:51
- В Украине стартует проект по "ласковой украинизации" Донбасса 07:47
- Завтра состоится первый полуфинал нацотбора на Евровидение-201716:45
- Леонардо Ди Каприо сыграет "итальянского Шерлока Холмса"14:10
- Стали известны результаты жеребьевки "Евровидения-2017"16:40
- Киев получил ключ от Евровидения15:45
- Актер Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз22:48
В Украине определились первые финалисты нацотбора на "Евровидение-2017"
05.02.2017 09:45
В Украине состоялся первый этап полуфинала Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2017", сообщает Обозреватель.
За место в финале посоревновались 8 первых полуфиналистов: группа SKAI (СКАЙ), Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, группа "Сальто Назад", MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.
Первыми финалистами Нацотбора, согласно голосованию телезрителей и оценкам судей, стали участники группы "Сальто Назад" и певица TAYANNA.
Теги: Украина, Евровидение, полуфинал, победитель
Читайте также:
- "Евровидение - 2013": все участники первого полуфинала (ВИДЕО)
- Завтра состоится первый полуфинал нацотбора на Евровидение-2017
- Названы полуфиналисты Национального отбора на Евровидение-2017
- Анастасию Приходько преследует маньяк
- Европейская пресса признала клип Светланы Лободы самым лучшим
- Уже шесть стран "послали" "Евровидение"! (ВИДЕО)
- На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 400 автомобилей, - ГПСУ10:40
- Российско-террористические войска цинично испепеляют Новозвановку и Авдеевку мощнейшим огнем из РСЗО "Град" и минометов10:10
- Количество обстрелов в зоне АТО уменьшилось 09:00
- В Макеевке местные жители прогнали оккупантов, захотевших пострелять из двора жилого дома08:20
- Мариупольских волонтеров задержали на бокпосту в Константиновке08:02
- Непокорных боевиков массово бросают "на подвал" и готовы расстреливать07:03
- Убитый главный "милиционер ЛНР" мог быть заменой Плотницкому 21:19
- Матч 35-го тура: "Донбасс" проведет встречу с "Кривбассом" 20:55
- "Мы за мир" - в Киеве прошла акция в поддержку жителей Донбасса20:38
- По Авдеевке выпущено свыше 7.5 тыс боеприпасов из тяжелого вооружения20:23
- На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 400 автомобилей, - ГПСУ10:40
- Ученые создали клетки, поедающие раковые опухоли10:20
- Российско-террористические войска цинично испепеляют Новозвановку и Авдеевку мощнейшим огнем из РСЗО "Град" и минометов10:10
- «Black Sabbath» попрощались со сценой09:55
- В Украине определились первые финалисты нацотбора на "Евровидение-2017"09:45
- Авдеевка, Донбасс и визит Порошенко в США.09:30
- Количество обстрелов в зоне АТО уменьшилось 09:00
- Империи Ахметова нанесен удар из Кипра08:37
- В Макеевке местные жители прогнали оккупантов, захотевших пострелять из двора жилого дома08:20
- Мариупольских волонтеров задержали на бокпосту в Константиновке08:02
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем11:14
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- «Силовики ДНР» подготовились к бегству в Россию
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Украина намерена отказаться от угля, добываемого на оккупированном Донбассе
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)