В Украине определились первые финалисты нацотбора на "Евровидение-2017"

05.02.2017 09:45

В Украине состоялся первый этап полуфинала Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2017", сообщает Обозреватель.

За место в финале посоревновались 8 первых полуфиналистов: группа SKAI (СКАЙ), Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, группа "Сальто Назад", MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

Первыми финалистами Нацотбора, согласно голосованию телезрителей и оценкам судей, стали участники группы "Сальто Назад" и певица TAYANNA.