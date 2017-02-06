Ученые вывели формулу получения «Оскара»

06.02.2017 16:45

Исследование, осуществленное коллективом психологов из Нидерландов, Великобритании и Австралии, поможет представителям кинематографической индустрии получить заветную статуэтку "Оскар", представляющую собой высшую награду в мире кино, сообщает Planet-today.ru.

Для того, чтобы вывести формулу "Оскара", ученые проанализировали большой объем статистических данных, накопленных по итогам премии с 1968-го года. Учитывались, в частности, результаты номинаций "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль". Плюс, исследователи проделали аналогичный анализ для еще одной премии — BAFTA.

Одним из ключевых открытий, сделанных авторами научной работы, стала корреляция между социальной принадлежностью актеров, претендующих на премию, и членов жюри, определяющих, кому она будет вручена.

Плюс, имеет значение гражданство участников процесса. Это подтверждается тем фактом, что два из трех "Оскаров" достаются американским актерам — все-таки их выбирают американские судьи.

В общем, для того, чтобы увеличить свои шансы на "Оскар", нужно быть американским актером и сняться в фильме, имеющем отношение к американской культуре.