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Украинский оркестр народных инструментов устроил флешмоб в столичной подземке (ВИДЕО)

08.02.2017 14:00
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Украинский оркестр народных инструментов устроил флешмоб в столичной подземке (ВИДЕО)

Один из самых известных украинских музыкальных коллективов, Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНИ), который скоро отметит полвека своего существования, принял участие в необычном флешмобе, сообщает Обозреватель.
Накануне шоу "Битва оркестров" музыканты, объездившие с гастролями весь земной шар, сыграли в столичной подземке на настоящих косах. Причем самое интересное, что косы являются точной копией тех, которые существовали еще в эпоху Тараса Шевченко.
Проходившие мимо пассажиры и собравшиеся сотрудники метрополитена, услышав народные мотивы, не смогли устоять на месте, а потом еще несколько раз просили музыкантов повторить свой номер на бис.



Теги: Киев, метро, оркестр, флешмоб
 
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