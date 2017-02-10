Все рубрики раздела
- Открылся 67-й кинофестиваль Берлинале09:52
- "Без меня у вас не встанет даже солнце" - Ефремов снова "прошелся" по Путину (ВИДЕО)09:14
- АННА СЕДОКОВА БЕРЕМЕННА ТРЕТЬИМ РЕБЁНКОМ 17:48
- Шварценеггер снялся в роли осетинского мстилеля (ВИДЕО)11:05
- Украинский оркестр народных инструментов устроил флешмоб в столичной подземке (ВИДЕО)14:00
- Первый украинский 3D-мультфильм вышел в международный прокат16:00
- Ученые вывели формулу получения «Оскара»16:45
- «Black Sabbath» попрощались со сценой09:55
- В Украине определились первые финалисты нацотбора на "Евровидение-2017"09:45
- Известный журналист жестко ответил российской "Красной шапочке"13:52
Открылся 67-й кинофестиваль Берлинале
Вечером четверга, 9 февраля, в Берлине торжественно открылся 67-международный кинофестиваль "Берлинале", передает УНН.
В первый день фестиваля гости смогут посмотреть дебютную режиссерскую работу французского продюсера и сценариста Етельена Комара "Джанго".
Фестиваль продлится до 19 февраля. Программа показов содержит 399 кинокартины. Украина представит на Берлинале-2017 шесть фильмов.
15 февраля состоится мировая премьера документального фильма "Школа №3" режиссеров Георга Жено и Елизаветы Смит. Его производством Украина занималась совместно с Германией.
Также специальным событием Берлинского МКФ станет показ документального фильма "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" режиссера Аскольда Курова. Этот фильм расскажет о деле незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Кроме того, на Европейском кинорынке состоятся показы еще четырех украинских фильмов: "Мустафа" режиссера Ахмеда Сарихалила, "Слуга Народа 2" режиссера Алексея Кирющенко, "5 терапия" режиссера Алисы Павловской и "Мир Вашему Дому" режиссера Владимира Лерта.
Победителей жюри объявит 18 февраля. Возглавляет жюри голландский режиссер и сценарист Пол Верховен.
Теги: Берлин, кинофестиваль, открытие
- Берлинский фестиваль откроет фильм китайского режиссера
- Берлинский кинофестиваль открыл "Великий мастер"
- На Берлинале-2013 раздали "медведей"
- Юбилейный Берлинале: мир увидит новый фильм Полански
- Трейлер первого украинского 3D-фильма покажут на кинофестивале в Берлине
- В Берлине прошла раздача "медведей": лучшим стал турецкий "Мед"
- В районе Донецка замечены кадровые российские военнослужащие, которые избегают контактов с наемниками и "ополченцами"10:33
- Вопрос введения военного положения постоянно обсуждается - Климкин10:21
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков10:13
- Блокпосты Донбасса - утренний мониторинг от Госпогранслужбы10:09
- Трамп отлично информирован о ситуации на Донбассе - Климкин09:44
- Мама погибшего на Донбассе воина ВСУ выиграла суд против России 09:30
- "Власти ДНР" пугают население Дебальцево, Горловки и Докучаевска обстрелами ВСУ09:07
- Блокада Донбасса: "Укрзализныця" уже получила более 40 млн. грн. убытков08:52
- Сегодня в Донецке будет ограничено движение транспорта08:29
- "Поездка на оперу и балет" - "власти ДНР" сгоняют бюджетников на похороны боевика Гиви08:14
- В районе Донецка замечены кадровые российские военнослужащие, которые избегают контактов с наемниками и "ополченцами"10:33
- Вопрос введения военного положения постоянно обсуждается - Климкин10:21
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков10:13
- Блокпосты Донбасса - утренний мониторинг от Госпогранслужбы10:09
- В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег (ВИДЕО)09:57
- Открылся 67-й кинофестиваль Берлинале09:52
- Трамп отлично информирован о ситуации на Донбассе - Климкин09:44
- Мама погибшего на Донбассе воина ВСУ выиграла суд против России 09:30
- "Без меня у вас не встанет даже солнце" - Ефремов снова "прошелся" по Путину (ВИДЕО)09:14
- "Власти ДНР" пугают население Дебальцево, Горловки и Докучаевска обстрелами ВСУ09:07
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много