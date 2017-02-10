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Открылся 67-й кинофестиваль Берлинале

10.02.2017 09:52
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Открылся 67-й кинофестиваль Берлинале

Вечером четверга, 9 февраля, в Берлине торжественно открылся 67-международный кинофестиваль "Берлинале", передает УНН.
В первый день фестиваля гости смогут посмотреть дебютную режиссерскую работу французского продюсера и сценариста Етельена Комара "Джанго".
Фестиваль продлится до 19 февраля. Программа показов содержит 399 кинокартины. Украина представит на Берлинале-2017 шесть фильмов.
15 февраля состоится мировая премьера документального фильма "Школа №3" режиссеров Георга Жено и Елизаветы Смит. Его производством Украина занималась совместно с Германией.
Также специальным событием Берлинского МКФ станет показ документального фильма "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" режиссера Аскольда Курова. Этот фильм расскажет о деле незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Кроме того, на Европейском кинорынке состоятся показы еще четырех украинских фильмов: "Мустафа" режиссера Ахмеда Сарихалила, "Слуга Народа 2" режиссера Алексея Кирющенко, "5 терапия" режиссера Алисы Павловской и "Мир Вашему Дому" режиссера Владимира Лерта.
Победителей жюри объявит 18 февраля. Возглавляет жюри голландский режиссер и сценарист Пол Верховен.



Теги: Берлин, кинофестиваль, открытие
 
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