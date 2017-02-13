Фото убийцы российского посла получило главный приз на престижном конкурсе

13.02.2017 13:40

Главный приз на ежегодном конкурсе World Press Photo получил турецкий фотограф агентства The Assoaciated Press Бурхан Озбиличи за фотографию с места убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре 19 декабря, сообщает телеканал 112 Украина.

Фотокорреспондент рискнул жизнью, когда в здании началась паника, и с близкого расстояния снял вооруженного убийцу Мевлюта Алтынташа, после того как тот выстрелил в посла во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок".

Как позже объяснил свой поступок фотограф, им двигали исключительно профессиональные мотивы. "Даже если бы меня ранили или убили — я журналист. Я должен делать свою работу", - сказал Озбиличи.