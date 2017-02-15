Журнал ELLE назвал "Женщиной года" звезду "Гарри Поттера"

15.02.2017 09:40

Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон получила престижную награду "Женщина года" по версии британского журнала ELLE, сообщает Обозреватель.

26-летняя актриса отмечена за достижения в кино, а также активную работу, направленную на борьбу за гендерное равенство.

В числе заслуг Уотсон: громкие роли в кино, в том числе в новом фильме студии Disney "Красавица и чудовище", и не по годам серьезная работа в ООН. С 2014 года Эмма является послом доброй воли и ведет упорную борьбу за равноправие и продвижение прав женщин.