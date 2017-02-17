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Лайма Вайкуле отменила концерт в Украине из-за травмы ноги

17.02.2017 11:03
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Лайма Вайкуле отменила концерт в Украине из-за травмы ноги

Стало известно, что российская и латвийская певица Лайма Вайкуле отменила ряд запланированных на февраль концертов, в том числе и в Украине, из-за травмы ноги, сообщает Апостроф.
Следует отметить, что 62-летняя Вайкуле повредила ногу, катаясь на лыжах в горах. Теперь она вынуждена взять паузу в творчестве, так как ей была сделана операция и теперь она проходит курс реабилитации в США.
"К сожалению, вынуждена отменить все концерты февраля, немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах и повредила ногу. Уже сделана операция и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь... Надеюсь на понимание моего слушателя. Концерты не отметаются, а состоятся в марте, как только я вернусь из США, где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора", - отметила артистка.
В феврале Вайкуле должна была выступить и в Украине. Однако ее большой сольный концерт во дворце "Украина" перенесен с 18 февраля на 29 марта.



Теги: Украина, концерт, Лайма Вайкуле, отмена
 
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