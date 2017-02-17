Все рубрики раздела
- Лайма Вайкуле отменила концерт в Украине из-за травмы ноги11:03
- В Польше передумали сносить "символы тоталитаризма"15:15
- Джордж Клуни оставит кинокарьеру после рождения детей08:10
- Журнал ELLE назвал "Женщиной года" звезду "Гарри Поттера"09:40
- Playboy объявил о возврате к обнаженной натуре13:15
- "Отчаянная домохозяйка" заявила о завершении актерской карьеры12:00
- Новый замкомбата "ДНР" Прилепин погибнет на украинском Донбассе не как писатель, а как фашист и агрессор10:07
- Семья Кайли Миноуг поставила ей ультиматум и заставила прекратить отношения с бойфрендом16:50
- Фото убийцы российского посла получило главный приз на престижном конкурсе13:40
- В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии "Грэмми"11:30
Лайма Вайкуле отменила концерт в Украине из-за травмы ноги
Стало известно, что российская и латвийская певица Лайма Вайкуле отменила ряд запланированных на февраль концертов, в том числе и в Украине, из-за травмы ноги, сообщает Апостроф.
Следует отметить, что 62-летняя Вайкуле повредила ногу, катаясь на лыжах в горах. Теперь она вынуждена взять паузу в творчестве, так как ей была сделана операция и теперь она проходит курс реабилитации в США.
"К сожалению, вынуждена отменить все концерты февраля, немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах и повредила ногу. Уже сделана операция и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь... Надеюсь на понимание моего слушателя. Концерты не отметаются, а состоятся в марте, как только я вернусь из США, где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора", - отметила артистка.
В феврале Вайкуле должна была выступить и в Украине. Однако ее большой сольный концерт во дворце "Украина" перенесен с 18 февраля на 29 марта.
Теги: Украина, концерт, Лайма Вайкуле, отмена
- Эпатажная группа Kazaky не смогла дать концерт в России из-за угроз
- Хью Лори на концерте в Киеве запоет на украинском
- Звездный десант: Газманов выполнил заказ «Донбасса», а Сумская рассказала, кто спас ее семью
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- Таисия Повалий "потеряла" концертные наряды
- Ленни Кравитц отыграет концерт в Киеве
- Война на Донбассе: украинские военные имеют разрешение адекватно реагировать на провокации боевиков11:09
- В "армии ДНР" не хватает вооружения, боевики используют российскую "помощь" буквально "с колес"10:53
- Пациент психиатрической клиники и несколько лет "вырезаны" из биографии - СМИ узнали некоторые подробности о главаре "ДНР" Захарченко10:39
- Госсекретарь США надеется на то, что Россия будет выполнять Минские соглашения 10:24
- Блокада Донбасса: на Авдеевском коксохиме запасов угля осталось на две недели10:12
- На КПВВ "Майорск", "Марьинка" и "Гнутово" огромные очереди автомобилей10:06
- Силового разгона блокады не будет - министр09:30
- Боевики дважды обстреляли КПВВ "Марьинка"09:22
- Блокада Донбасса: нардеп Семенченко выдвинул обвинения в адрес президента Порошенко09:13
- Война не для всех - водитель киевской маршрутки в грубой форме отказался везти бойца АТО (ВИДЕО)08:39
- Вблизи административной границы с Крымом активизировались российские военные11:17
- Война на Донбассе: украинские военные имеют разрешение адекватно реагировать на провокации боевиков11:09
- Лайма Вайкуле отменила концерт в Украине из-за травмы ноги11:03
- В "армии ДНР" не хватает вооружения, боевики используют российскую "помощь" буквально "с колес"10:53
- Во время отключений света будут страдать пользователи Интернета10:45
- Пациент психиатрической клиники и несколько лет "вырезаны" из биографии - СМИ узнали некоторые подробности о главаре "ДНР" Захарченко10:39
- Госсекретарь США надеется на то, что Россия будет выполнять Минские соглашения 10:24
- Блокада Донбасса: на Авдеевском коксохиме запасов угля осталось на две недели10:12
- На КПВВ "Майорск", "Марьинка" и "Гнутово" огромные очереди автомобилей10:06
- Погода в Украине 17 февраля: преимущественно без осадков09:48
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины