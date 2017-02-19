Главная / Новости / Культура / Определились последние финалисты нацотбора на Евровидение-2017 (ВИДЕО)
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Определились последние финалисты нацотбора на Евровидение-2017 (ВИДЕО)09:25
- Монолог Жванецкого "Ты еврей?" поднимет настроение (ВИДЕО)17:25
- Украинский фильм завоевал гран-при на Берлинском фестивале (ВИДЕО)10:36
- Сторонник "ДНР" и любитель скандалов российский актер Панин станет командиром "ополчения"13:25
- Лайма Вайкуле отменила концерт в Украине из-за травмы ноги11:03
- В Польше передумали сносить "символы тоталитаризма"15:15
- Джордж Клуни оставит кинокарьеру после рождения детей08:10
- Журнал ELLE назвал "Женщиной года" звезду "Гарри Поттера"09:40
- Playboy объявил о возврате к обнаженной натуре13:15
- "Отчаянная домохозяйка" заявила о завершении актерской карьеры12:00
Определились последние финалисты нацотбора на Евровидение-2017 (ВИДЕО)
19.02.2017 09:25
В ходе полуфинала национального отбора Евровидения-2017 были определены последние финалисты. В шестерку певцов, которые будут бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе вошли группа O. Torvald и певец MELOVIN, сообщает телеканал 112 Украина.
Как сообщалось ранее, в финал конкурса также вышли исполнители Иллария, Татьяна Решетняк (TAYANNA), Рожден и группа "Сальто назад". Они выступят на гала-концерте 25 февраля, где и будет определен участник Евровидения-2017 от Украины.
Теги: Украина, Евровидение, финал, отбор
Читайте также:
- В финал отбора на "Евровидение-2014" вышли Стас Шуринс и Маричка Яремчук
- Букмекеры верят, что Мика Ньютон пройдет в финал "Евровидения-2011"
- Джамала вышла в финал Евровидения 2016 (ВИДЕО)
- Евровидение-2013: объявлена очередность выступления финалистов
- Евровидение-2012. Гайтана вышла в финал (ВИДЕО)
- Евровидение-2011: Мика Ньютон мечтает вернуться к маминому бульону
- Киев призвал мир усилить давление на Москву08:50
- Боец «ЛНР» приехал оформить украинскую пенсию08:27
- Активисты хотят заблокировать мариупольское направление07:54
- Косачев: решение РФ признать документы ЛНР и ДНР носит гуманитарный характер 07:30
- Плотницкий рассыпался в благодарностях Путину и заявил, что "республика" состоялась как государство22:36
- "Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов - Тымчук 22:27
- Указ Путина - доказательство, что Кремль на уступки не пойдет21:55
- Забота о людях - Лавров разъяснил указ Путина о признании документов "ЛДНР"21:44
- Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"21:13
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая21:03
- Определились последние финалисты нацотбора на Евровидение-2017 (ВИДЕО)09:25
- В СБУ озвучили дату готовящегося свержения Порошенко09:09
- Киев призвал мир усилить давление на Москву08:50
- Боец «ЛНР» приехал оформить украинскую пенсию08:27
- Для новой администрации США Украина — в приоритете08:11
- Активисты хотят заблокировать мариупольское направление07:54
- Косачев: решение РФ признать документы ЛНР и ДНР носит гуманитарный характер 07:30
- Плотницкий рассыпался в благодарностях Путину и заявил, что "республика" состоялась как государство22:36
- "Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов - Тымчук 22:27
- Указ Путина - доказательство, что Кремль на уступки не пойдет21:55
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ