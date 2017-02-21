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В Украине учредили собственный "Оскар"
Церемония вручения первой Национальной кинопремии, главным симовлом которой выбрана статуэтка Золотая Дзыга, состоится 20 апреля в Киеве. Премию будет присуждать Украинская киноакадемия, передает УНН.
"Национальная кинопремия - единственная в Украине премия в области кино, созданная с целью популяризации национального кинематографа и выдающихся достижений личностей, которые добросовестно работают над созданием отечественных фильмов. Премия представлена в 14 номинациях. Победителей определяют члены Украинской Киноакадемии путем двухэтапного голосования. Главным символом Национальной кинопремии выбрана статуэтка Золотая Юла, воплощающая в себе стремительность, непрерывное развитие и бесконечность", - говорится в сообщении.
Как отмечается, победители будут объявлены во время торжественной церемонии вручения наград Национальной кинопремии, которая состоится 20 апреля 2017 г. в 19:00. Каждый победитель получит статуэтку Золотая Дзыга.
Для участия в национальной кинопремии принимаются фильмы, премьеры которых состоялись в период с 1 января 2016 до 31 декабря 2016 года включительно.
Фильмы рассматриваются в следующих номинациях: Лучший фильм, Лучшая режиссерская работа, Премия им. Ю. Г. Ильенко, Лучший актер, Лучшая актриса, Лучший актер второго плана, Лучшая актриса второго плана, Лучшая операторская работа, Лучший художник-постановщик, Лучший сценарист, Лучший композитор, Лучший документальный фильм, Лучший анимационный фильм, Лучший короткометражный игровой фильм.
Теги: Украина, кино, премия, Оскар
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