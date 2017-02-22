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Архив - Культура

Киану Ривз выразил готовность сняться в продолжении "Матрицы"

22.02.2017 13:25
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Киану Ривз выразил готовность сняться в продолжении "Матрицы"

Звезда фантастической трилогии "Матрица", голливудский актер Киану Ривз назвал условия своего возвращения во франшизу, сообщает Znaj.ua.
Актер потребовал, чтобы в проекте четвертой "Матрицы" приняли участие создатели предыдущих лент. "Вачовски должны принять участие в проекте. Они должны написать сценарий и снять фильм ", - заявил Ривз.
Последний фильм фантастической трилогии увидел свет в 2003 году. Напомним, для Нео финал остался открытым: последняя сцена как бы намекает, что герой Ривза может вернуться.



Теги: Киану Ривз
 
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