Константин Меладзе сделал признание о своем гражданстве

24.02.2017 15:00

Украинский композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе, который также является членом жюри национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2017, рассказал, что имеет только украинское гражданство, сообщает ONLINE.UA.

Отметим, что вопрос о гражданстве известного продюсера волнует многих. Он неоднократно был замечен в России и не скрывает этого. В СМИ ходили слухи, якобы Меладзе сменил гражданство на российское, в связи с чем общественность была возмущена тем, что он является членом жюри национального украинского отбора на Евровидение.

В интервью украинскому изданию Меладзе заверил, что у него только одно гражданство — украинское. "Я живу в Киеве. Никакого другого гражданства, кроме украинского (а до этого, как у всех тогда, советского), у меня никогда не было. Я жил в Николаеве в 1991 году, Советский Союз развалился, я получил украинский паспорт. Дети мои тоже живут в Киеве. Мама, папа, брат, сестра, племянники, племянницы — в Москве. И таких, как я, в Украине немало. Родился в Грузии. Песни мои популярны на всем пространстве бывшего СССР — популярны еще с тех времен, когда и в страшном сне не могло присниться то, что происходит сейчас. Вот так и живу", — заявил продюсер.