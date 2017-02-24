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Константин Меладзе сделал признание о своем гражданстве
Украинский композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе, который также является членом жюри национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2017, рассказал, что имеет только украинское гражданство, сообщает ONLINE.UA.
Отметим, что вопрос о гражданстве известного продюсера волнует многих. Он неоднократно был замечен в России и не скрывает этого. В СМИ ходили слухи, якобы Меладзе сменил гражданство на российское, в связи с чем общественность была возмущена тем, что он является членом жюри национального украинского отбора на Евровидение.
В интервью украинскому изданию Меладзе заверил, что у него только одно гражданство — украинское. "Я живу в Киеве. Никакого другого гражданства, кроме украинского (а до этого, как у всех тогда, советского), у меня никогда не было. Я жил в Николаеве в 1991 году, Советский Союз развалился, я получил украинский паспорт. Дети мои тоже живут в Киеве. Мама, папа, брат, сестра, племянники, племянницы — в Москве. И таких, как я, в Украине немало. Родился в Грузии. Песни мои популярны на всем пространстве бывшего СССР — популярны еще с тех времен, когда и в страшном сне не могло присниться то, что происходит сейчас. Вот так и живу", — заявил продюсер.
Теги: Украина, Константин Меладзе, гражданство, интервью
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