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В Лос-Анджелесе раздали «Оскаров»
В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар». Статуэтку за лучший фильм получил «Лунный свет» Барри Дженкинса, причем первоначально победителем ошибочно был объявлен «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла, сообщает Газета.Ру.
Лучшей актрисой стала исполнительница главной женской роли в фильме «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун, а лучшим актером - Кейси Аффлек за роль в фильме «Манчестер у моря». Приз за лучшую режиссуру получил Дэмиен Шазелл, автор «Ла-Ла Ленда».
Победители в других номинациях:
Лучшая женская роль второго плана: Виола Дэвис ("Ограды")
Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али ("Лунный свет")
Лучший грим и прически: "Отряд самоубийц"
Лучший дизайн костюмов: "Фантастические твари и где они обитают"
Лучший документальный фильм: "О. Джей: Сделано в Америке"
Лучший документальный короткометражный фильм: The White Helmets ("Белые каски")
Лучший анимационный фильм: "Зоотрополис"
Лучший фильм на иностранном языке: "Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади (Иран)
Лучший оригинальный сценарий: "Манчестер у моря"
Лучший адаптированный сценарий: "Лунный свет"
Лучшая операторская работа: Линус Сандгрен ("Ла-Ла Лэнд")
Лучший монтаж: "По соображениям совести"
Лучшая песня: City of Stars ("Ла=Ла Лэнд")
Лучший дизайн декораций: "Ла-Ла Лэнд"
Лучшее сведение звука: "По соображениям совести"
Лучший звуковой дизайн: "Прибытие"
Лучшие визуальные эффекты: "Книга джунглей"
Лучший короткометражный игровой фильм: Sing
Лучший короткометражный анимационный фильм: "Песочник"
Лучший оригинальный саундтрек: Джастин Хервиц ("Ла-Ла Лэнд")
Теги: Оскар, лауреаты, церемония
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