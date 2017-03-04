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Орбакайте побоялась выступать в Киеве и Одессе
Концерт Кристины Орбакайте на 6 марта в Киеве и 8 марта в Одессе решено не проводить из-за риска провокаций, их надеются провести в сентябре, сообщает портал "Дело".
По словам организаторов, выступление российской певицы решено перенести "в связи с риском провокаций, возможных в столице накануне "Евровидения"". Одесские активисты — противники гастролей российских певцов, так же предупредили о том, что готовят протестную акцию и не допустят проведения концертов Орбакайте. Об это заявил лидер одесской организации "Совет общественной безопасности" Марк Гордиенко. Причиной протестов стали концерты Орбакайте в оккупированном Крыму, в Севастополе.
"Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах в Украине в преддверии проведения Евровидения, по настоянию организаторов, концерты переносятся на осень. Все билеты действительны либо вы можете вернуть их в точки приобретения", — говорится в официальном сообщении пресс-службы актрисы.
Теги: Киев, Одесса, концерт, Кристина Орбакайте, отмена
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