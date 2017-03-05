В Донецке побывал "десант" российских артистов

05.03.2017 15:40

В Центре славянской культуры оккупированного Донецка вчера, 4 марта, был показан спектакль «Провинциальные анекдоты» с участием народных артистов России Александра Панкратова-Черного и Ольги Науменко, заслуженного артиста РФ Владимира Демидова и других, сообщает Informator.media.

Сообщается, что на представление пришли более 700 людей. А перед спектаклем главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко показал артистам последствия войны на Донбассе – разрушенный аэропорт. При этом Захарченко не уточнял, что аэропорт стерли с лица земли российско-оккупационные войска.

Сегодня с этим же спектаклем российский десант артистов выступит в оккупированном Луганске.