Анджелина Джоли произнесла пламенную речь об интернационализме

Она высказалась против нарастающей волны национализма, маскирующегося под патриотизм

Американская актриса, активист и посланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли призвала поддержать идею интернационализма, сообщает E! Online.

Ее пламенное выступление состоялось в Женеве, в фонде имени дипломата Сержиу Виейра ди Меллу, который погиб при взрыве в Ираке в 2003 году.

Во время своей речи Джоли высказалась против нарастающей волны национализма, маскирующегося под патриотизм.

Она также осудила отсутствие сильного международного руководства и призвала людей поддержать "пламя интернационализма" даже в том случае, если их лидеры этого не делают.

Кроме того, Джоли заявила о необходимости оставаться верными идеалам ООН, передает Just Jared.

"Мы и есть ООН. Нет короткого пути к миру и безопасности. Я гордая американка, и я интернационалист", – отметила она.

Источник: segodnya.ua



