Все рубрики раздела
- Джули Плек рассказала об альтернативной концовке "Дневников вампира"21:25
- Анджелина Джоли произнесла пламенную речь об интернационализме17:01
- Самойлова рассказала о скандальной поездке в Крым в 2015 году10:10
- Чарли Ханнэм рассказал о причинах отказа сниматься в "50 оттенках серого"07:52
- Российский политик неожиданно объяснил выбор РФ на «Евровидении»12:02
- «Евровидение» в Киеве: кому отдать лучшую половину зала10:00
- Опубликована песня, с которой РФ выступит на «Евровидении» в Киеве — видео09:15
- Скандальный актер из РФ получил «паспорт» «ДНР»19:49
- Нацсовет наказал СТБ за непристойные жесты в детское время почти на 2 миллиона гривен18:30
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
Джули Плек рассказала об альтернативной концовке "Дневников вампира"
10 марта поклонники "Дневников вампира" официально попрощались с сериалом – а шоураннеры, тем временем, прокомментировали эмоциональную концовку, признавшись, что давным-давно придумали для сериала альтернативный финал.
Кевин Уильямсон, создавший "Дневники вампира" вместе с Джули Плек, рассказал в интервью EW, что изначально концовка сериала должна была быть другой – но финал, который задумали Кевин и Джули, на экране воплотить все-таки не получилось, потому что "Дневники вампира" оказались на удивление успешными и просуществовали целых 8 лет.
Напомним, в последней серии "Дневников вампира" Стефан пожертвовал собой ради Деймона, который вместе с Еленой стал человеком и сможет прожить обычную человеческую жизнь. Бонни отправилась путешествовать по миру, Мэтт задумался о позиции мэра, а Кэролайн и Рик открыли школу для одаренных детей (при помощи Клауса из "Древних").
Джули Плек в том же интервью EW рассказала, что альтернативную концовку они с Кевином придумали еще в ходе 2 сезона: "Помню, как еще в ходе 2 сезона мы с Кевином сидели в торговом центре и буквально влюбились в историю о том, как два брата любят одну и ту же девушку, в этот любовный треугольник – мы договорились, что, когда все будет сделано и сказано, когда сериал будет заканчиваться, оба брата должны умереть во имя спасения девушки. А потом они будут наблюдать, как призраки, за тем, как она уходит в закат, чтобы продолжать жить своей жизнью – может, выйти замуж за Мэтта Донована, или стать врачом, что угодно, – но оба брата будут рядом, будут следить за ее жизнью. Когда-то давно именно этот вариант концовки заставил нас прослезиться".
Ситуация изменилась, когда в конце 6 сезона "Дневники вампира" покинула Нина Добрев, и сериал лишился всех намеков на любовный треугольник – "В тот момент мы поняли, что обязаны Деймону и Елене сделать финал про них. Если бы Нина не ушла, я бы хотела посмотреть на то, как Стефан и Елена, возможно, отыскали путь обратно друг к другу – не знаю, как бы они это сделали, но в перспективе мы бы вернули любовный треугольник обратно. Однако уход Нины скрепил романтическую связь Деймона и Елены – в тот самый момент мы поняли, что наш сериал уже не о любовном треугольнике, а о двух братьях и их любви друг к другу. В тот самый момент мы поняли, что никак не сможем убить обоих братьев и оставить их обоих без счастливого финала".
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, кино, сериал
- Британцы будут снимать в Украине кино о Евро-2012
- В Украине запретили скандальный фильм о копанках Донбасса
- Песня Ольги Ракицкой стала саундтреком к фильму о беженцах и волонтерах (ВИДЕО)
- В Украине пройдет фестиваль короткометражек Future Shorts
- Ольга Ракицкая продолжает удивлять (ВИДЕО)
- В Украине пройдут "Вечера французского кино"
- Количество украинских заложников на Донбассе растет – Геращенко20:55
- В Киеве СБУ разоблачила канал финансирования диверсантов "днр"18:45
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ14:30
- "Вытираны новороссии" обижаются, что Россия не оценила их "подвигов"14:15
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Джули Плек рассказала об альтернативной концовке "Дневников вампира"21:25
- В МИД Украины отреагировали на новую резолюцию Европарламента21:10
- Количество украинских заложников на Донбассе растет – Геращенко20:55
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Сланцевая революция в США готова уронить цену нефти на самое дно20:20
- The Guardian назвала место будущих похорон королевы Британии20:00
- В Запоріжжі стався вибух на заводі. Є загиблі19:45
- Вулкан Этна ранил 10 человек19:35
- Никакой политики: «Оппоблок» сделал громкое заявление19:15
- Песков: «О сделке России и США по Крыму не может идти и речи»18:55
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Тайная жизнь Лугандона
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича