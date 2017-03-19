Жан Рено снялся в украинском фильме-фэнтези

19.03.2017 17:10

Легендарный французский актер Жан Рено сыграл роль в фантастическом фильме "Полина", который финансируется украинской киностудией. Его коллегой в кадре стала юная украинка, сообщает Обозреватель.

"Мне было приятно стать частью "украинского приключения", которым является фэнтези-фильм "Полина". Был рад познакомиться и поработать с молодой украинской актрисой Полиной Печененко. Застенчивой и хрупкой", – поделился впечатлениями звезда французского кино.

Картина расскажет зрителю об 11-летней девочке, которая не знает о своем прошлом. Полина живет со злой теткой, которая тайно планирует избавиться от девочки, чтобы получить наследство. По сюжету Полине удается бежать, после чего героиня отправляется в волшебное путешествие на поиски правды о своей семье.