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Жан Рено снялся в украинском фильме-фэнтези

19.03.2017 17:10
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Жан Рено снялся в украинском фильме-фэнтези

Легендарный французский актер Жан Рено сыграл роль в фантастическом фильме "Полина", который финансируется украинской киностудией. Его коллегой в кадре стала юная украинка, сообщает Обозреватель.
"Мне было приятно стать частью "украинского приключения", которым является фэнтези-фильм "Полина". Был рад познакомиться и поработать с молодой украинской актрисой Полиной Печененко. Застенчивой и хрупкой", – поделился впечатлениями звезда французского кино.
Картина расскажет зрителю об 11-летней девочке, которая не знает о своем прошлом. Полина живет со злой теткой, которая тайно планирует избавиться от девочки, чтобы получить наследство. По сюжету Полине удается бежать, после чего героиня отправляется в волшебное путешествие на поиски правды о своей семье.



Теги: Украина, фэнтези, Жан Рено
 
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