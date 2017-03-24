Том Круз готовится выполнить самый сложный трюк в своей карьере

24.03.2017 08:32

Продюсер картины Дэвид Эллисон говорит, что зрителей ждет нечто невероятное

Том Круз уже давно зарекомендовал себя как бесстрашный актер, который большинство своих трюков, даже самых опасных, выполняет самостоятельно. Но теперь Крузу предстоит выполнить самый опасный трюк за всю историю его актерской карьеры.

Подробности трюка, который выполнит Том в шестой части фильма "Миссия: невыполнима", пока не разглашаются. Продюсер картины Дэвид Эллисон говорит, что зрителей ждет нечто невероятное. "Еще недавно мы думали, что нельзя превзойти тот эпизод из четвертой части, где герой Круза свисает из окна небоскреба, но для шестой части Том готовит невиданное ранее зрелище", – говорит он.

Продюсер также добавил, что актер видит разницу между спецэффектами, сделанными с помощью зеленого экрана, и реально опасными трюками – по мнению Круза, зрители прекрасно понимают, когда актер самостоятельно, без помощи спецэффектов выполняет опаснейшие трюки, и подобные сцены им интереснее намного больше.

"Миссия: невыполнима 6" появится в кинотеатрах 26 июля 2018.

Источник: http://www.segodnya.ua