Лауреат премии "Ника-2017" призвал освободить Сенцова (ВИДЕО)

29.03.2017 13:15

Во время церемонии после вручения премии Ника в номинации "Честь и достоинство" российский кинорежиссер Александр Сокуров высказался за освобождение украинского коллеги и политзаключенного в РФ Олега Сенцова, а также против репрессий в отношении россиян, принявших участие в протестах 26 марта. Об этом он заявил в своей речи в Театре им. Моссовета, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Я жду решения от президента (Владимира Путина, - ред.), ответа на вопрос, который мы обсуждали: освобождение Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой", - отметил он.

По словам Сокурова о силовом подавлении протестов в минувшее воскресенье, государство "совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми: со школьниками и студентами".

"Я хорошо знаю настроения. Нельзя начинать гражданскую войну со школьников и студентов. Никто из политиков не хочет слышать школьников и студентов, никто с ними не разговаривает… Они боятся это делать. Это невозможно терпеть... Это было насилие. Они (молодежь, - ред.) наконец поняли, что в стране происходит", - подчеркнул Сокуров.

О Сенцове упомянула и российская актриса Елена Коренева, также говорившая о политзаключенных.

"Среди них - Олег Сенцов, наш коллега, Сергей Мохнаткин и Олег Навальный. Мы не можем им помочь, но мы должны знать, что это происходит в нашей стране", - сказала она.

2 декабря 2016 года Сокуров уже просил президента РФ Владимира Путина освободить политзаключенного, но безрезультатно. Кроме Сокурова, в защиту политзаключенного выступили немногие другие российские деятели кино - режиссеры Алексей Герман-младший, Владимир Котт, Алексей Федорченко, Владимир Мирзоев, Павел Бардин и Аскольд Куров.

В 2014 году Сенцов был задержан в Крыму и переправлен в СИЗО Москвы: ФСБ обвинила его в "подготовке терактов". В 2015-м суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сообщником Сенцова российские следователи сделали проукраинского активиста Александра Кольченко - ему дали 10 лет колонии строгого режима. В октябре 2016 года РФ отказала Украине в выдаче Сенцова, а вслед за ним - и Кольченко.

Все обвинения политзаключенные называют вздором. Правозащитные организации считают вердикт суда необоснованным и политически мотивированным.