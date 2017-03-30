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Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2017
Британская букмекерская контора William Hill считает итальянского певца Франческо Габбани с песней "Occidentali's Karma" главным претендентом на победу в "Евровидении 2017", сообщает сайт «Znaj.ua».
На победу итальянца принимают ставки с коэффициентом 2,37 (сбывшийся прогноз при поставленных 10 грн принесет 23,7 грн).
На втором месте, согласно коэффициентов ставок расположился шведский исполнитель Робин Бенгтссон с песней "I Can not Go On" (коэффициент - 7,5).
Третье место букмекеры отдали представителю Болгарии Кристиану Костовому, который исполнит песню "Beautiful Mess" (коэффициент - 8).
На четвертом, пятом и шестом местах расположились, соответственно, Бельгия, Португалия и Австралия.
На украинскую группу O. Torvald с песней "Time" принимают ставки c коэффициентом 67, что позволяет претендовать лишь на 26-е место.
Теги: Евровидение, прогноз, букмекер
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