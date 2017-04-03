Новый израильско-украинский клип набрал 5 млн просмотров в YouTube

03.04.2017 09:00

Колоритным персонажем клипа является танцующий темнокожий "раввин"





Видеоклип с песней "L'chaim" (To Life!) израильского певца Гад Эльбаза, который снимался в Киеве вместе с украинскими актерами, набрал более 5 млн. просмотров на Youtube за два месяца. Как сообщает LB со ссылкой на "Українсько-єврейську зустріч"(UJE — "Ukrainian Jewish Encounter"), клип снимали в киевском Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.

У режиссера клипа Дани Финкельштейна украинские корни, поэтому не случайно для клипа была выбрана Украина. Всех актеров для клипа тоже отбирали на месте.

События в клипе происходят на еврейской свадьбе в украинском селе конца XIX века. Клип отличается религиозной тематикой, которая является центральной в творчестве Эльбаза. У мужчин на головах ермолка – традиционный еврейский мужской убор. Колоритным персонажем клипа является танцующий темнокожий "раввин", которого сыграл 29-летний американский рэпер Нисим Барух.

UJE отмечает, что в последние 5-7 лет появилась тенденция, когда молодые религиозные израильтяне сефардского (восточного) происхождения прилетают в Умань на могилу рабби Нахмана. "Поэтому клип Гада Эльбаза с украинскими мотивами находит отклик именно в этом молодежной среде, которая таким образом открывает для себя Украину и богатое наследие еврейства Украины", – говорится в материале.

Источник: http://www.segodnya.ua