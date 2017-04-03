Портрет Мао Цзэдуна ушел с молотка за 12,7 миллиона долларов

03.04.2017 12:45

Портрет Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола ушел с аукциона Sotheby's за 12 миллионов 700 тысяч долларов США. Шедевр приобрел азиатский коллекционер, пожелавший остаться неизвестным, сообщает сайт ВЕСТИ.RU.

Портрет китайского лидера выполнен королем поп-арта в 1973 году. Техника: шелкографии с использованием акриловых красок. "Великий кормчий" изображен в красном френче на коричневом фоне, его лицо при этом окрашено в желтый цвет.

Энди Уорхол выполнил целую серию разноцветных крупноформатных портретов Мао в этом же стиле. Размеры проданного на аукционе полотна составляют 127 на 106,6 сантиметра.