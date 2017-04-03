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Умер известный украинский шоумен
03.04.2017 08:10
Из жизни ушел известный украинский актер и шоумен Сергей Олех. Ему был 51 год.
Об этом сообщила одесский блогер Ирина Медушевская в Facebook.
"Он ушел... полчаса назад... мой друг, национальное достояние Одессы и Украины... сорри, я не могу... я потом напишу... Спи спокойно, брат, люблю тебя", - написал он.
Сергей Олех являлся участником проектов "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Голые и смешные".
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, актер, маски шоу, шоумен, умерший
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