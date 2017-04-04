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Из этого правила нет исключений - Порошенко жестко ответил на попытку РФ прислать Самойлову на «Евровидение»
Сегодня, 4 апреля, президент Украины Петр Порошенко на брифинге в Латвии заявил, что российская сторона, отправляя на "Евровидение" посещавшую оккупированный РФ Крым Юлию Самойлову, сознательно шла на провокацию, сообщают украинские СМИ.
"Украина абсолютно четко и последовательно стоит на позициях относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. Посещение Крыма Украина допускает только через административную границу с Херсонской областью. Другой способ является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции. Это совершенно четко известно российской стороне. И требования едины для всех. Российская сторона знала об этом, сознательно приняла решение, рассчитывая на провокацию. Украинская власть не пошла на эту провокацию, она действует последовательно по отношению ко всем, кто нарушает украинское законодательство. И поэтому соответствующие органы не предоставили разрешения на пересечение украинской границы", — заявил Порошенко.
Напомним, что СБУ приняли решение запретить на три года въезд в страну представительнице России на Евровидении-2017 Юлии Самойловой "на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины". Речь идет о выступлении артистки в оккупированном РФ Крыму.
В российском МИДе такое решение в назвали "циничным и бесчеловечным".
Фото: https://twitter.com/
Теги: Россия, Донбасс, Евровидение, певица, Порошенко
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- В прифронтовом Покровске перенесли блокпост19:52
- Миссия ООН заявила о возможной гуманитарной катастрофе в зоне АТО19:36
- Под Славянском обнаружили уникальную находку, которой около 2500 лет (ВИДЕО)19:25
- Завтра должны запустить Донецкую фильтровальную станцию19:11
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