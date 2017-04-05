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Архив - Культура

Сайт «Миротворец» пополнился известными российскими артистами

05.04.2017 12:00
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Сайт «Миротворец» пополнился известными российскими артистами

Украинский центр «Миротворец» включил в свою базу известных российских артистов Юрия Гальцева, Клару Новикову, Наталью Бочкареву, Марию Добржинскую и Вячеслава Разбегаева, сообщает "ДонПресс".
Так, с 4 апреля на сайте в разделе «Чистилище» появились фамилии данных артистов. При этом им всем инкриминируют многократное незаконное посещение аннексированного Россией полуострова Крым.



Теги: Россия, артист, сайт "Миротворец"
 
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