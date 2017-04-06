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Кинокритики пришли в восторг от "Пиратов Карибского моря 5"

06.04.2017 08:45
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Кинокритики пришли в восторг от "Пиратов Карибского моря 5"

В продолжении снялись Джонни Депп, Орландо Блум, Хавьер Бардем и Джеффри Раш

Угодить современным кинокритикам не просто, но студии Disney удается это делать регулярно: "Пираты Карибского моря 5", премьера которых состоится лишь почти через два месяца, уже сумели вызвать у критиков позитивную реакцию.

Новых "Пиратов" критикам показали на прошедшем в Лас-Вегасе фестивале CinemaCon 2017 – и реакция профессионалов киноиндустрии оказалась на редкость положительной. Многие заранее объявили пятых "Пиратов" лучшей частью франшизы после самого первого фильма, "Проклятье черной жемчужины", или, как минимум, "приятным сюрпризом". Особенно хвалят спецэффекты нового фильма – и великолепную концовку, от которой, предупреждают критики, зрители вполне могут прослезиться.

"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" появятся в кинотеатрах в конце мая 2017 – почти через 14 лет после того, как на экраны вышел первый фильм франшизы от Гора Вербински, "Проклятье черной жемчужины" (2003). В продолжении снялись Джонни ДеппОрландо БлумХавьер Бардем и Джеффри Раш. 

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, кино, Пираты Карибского моря
 
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