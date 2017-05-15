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33-летний музыкант поджег себя во время онлайн-трансляции
15.05.2017 17:57
В результате инцидента музыканта срочно госпитализировали, но от полученных ожогов он скончался в больнице
Американский музыкант Джаред Маклемор умер от сильных ожогов. 33-летний мужчина совершил акт самосожжения во время онлайн-трансляции в Facebook, пишет Pitchfork.
По данным издания, инцидент произошел в Мемфисе, штат Теннесси. Музыкант облился керосином и поджег себя на улице, сидя перед видеокамерой, а затем забежал в бар, где находилась его бывшая девушка Алисса Мур.
В результате инцидента музыканта срочно госпитализировали, но от полученных ожогов он скончался в больнице.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, музыкант, ожоги, умерший
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