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Архив - Культура

33-летний музыкант поджег себя во время онлайн-трансляции

15.05.2017 17:57
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33-летний музыкант поджег себя во время онлайн-трансляции

В результате инцидента музыканта срочно госпитализировали, но от полученных ожогов он скончался в больнице

Американский музыкант Джаред Маклемор умер от сильных ожогов. 33-летний мужчина совершил акт самосожжения во время онлайн-трансляции в Facebook, пишет Pitchfork.

По данным издания, инцидент произошел в Мемфисе, штат Теннесси. Музыкант облился керосином и поджег себя на улице, сидя перед видеокамерой, а затем забежал в бар, где находилась его бывшая девушка Алисса Мур.

В результате инцидента музыканта срочно госпитализировали, но от полученных ожогов он скончался в больнице.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, музыкант, ожоги, умерший
 
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