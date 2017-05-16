Хакеры шантажируют Walt Disney украденным до премьеры фильмом

16.05.2017 10:50

Группа хакеров похитила новый фильм компании Walt Disney и угрожает выложить его в сеть. Хакеры требуют от компании огромную сумму выкупа в электронной валюте Bitcoin, сообщает ICTV.

В случае отказа хакеры сначала загрузят в сеть пятиминутный отрывок фильма, а потом будут выкладывать 20-минутные части, пока их требования не удовлетворят.

Не сообщается о каком именно фильме идет речь, однако это может быть блокбастер "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", который появится в кинотеатрах 26 мая.

Walt Disney отказалась платить выкуп. К расследованию привлечены федеральные следователи.