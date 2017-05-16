Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Опубликован список фильмов-номинантов Каннского кинофестиваля

16.05.2017 11:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликован список фильмов-номинантов Каннского кинофестиваля

На официальном сайте Каннского международного кинофестиваля был опубликован список фильмов, которые поборются за главный приз - Золотую пальмовую ветвь, сообщает bigmir.net.
В этом году в основную конкурсную программу фестиваля, который пройдет в Каннах (Франция) с 17 по 28 мая, включены 18 лент.
Среди них картина "Кроткая" - украинского режиссера Сергея Лозницы. Помимо этого, вошли в список фильмы Франсуа Озона, Андрея Звягинцева, Михаэля Ханеке, Софии Копполо и других режиссеров с мировой известностью.
Жюри в этом году возглавит испанский кинематографист Педро Альмодовар. Компанию ему составят Джессика Честейн, Уилл Смит и Паоло Соррентино.
Полный список фильмов-номинантов Каннского кинофестиваля 2017, включенных в конкурсную программу:

  • Кроткая, реж. Сергей Лозница
  • Нелюбовь, реж. Андрей Звягинцев
  • Хорошее время / Good Time, реж. Бен Сафди, Джошуа Сафди
  • Ты никогда здесь не был / You Were Never Really Here, реж. Линн Рэмси
  • Двойной любовник / L’amant double, реж. Франсуа Озон
  • Луна Юпитера / Jupiter’s Moon, реж. Корнель Мундруцо
  • Убийство священного оленя / The Killing of a Sacred Deer, реж. Йоргос Лантимос
  • Сияние / Hikari, реж. Наоми Кавасе
  • День после / The Day After, реж. Хон Сан Су
  • Грозный / Redoutable, реж. Мишель Хазанавичус
  • Мир, полный чудес / Wonderstruck, реж. Тодд Хейнс
  • Хэппи-энд / Happy End, реж. Михаэль Ханеке
  • Роден / Roden, реж. Жак Дуайон
  • Роковое искушение / The Beguiled, реж. София Коппола
  • Окча / Okja, реж. Пон Чжун Хо
  • Из ниоткуда / Aus dem Nichts, реж. Фатих Акин
  • Истории семьи Мейровиц / The Meyrowitz Stories, реж. Ноа Баумбак
  • 120 ударов в минуту / 120 Battements par Minute, реж. Робен Кампьо


Теги: Каннский кинофестиваль, список, номинация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх