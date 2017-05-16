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Опубликован список фильмов-номинантов Каннского кинофестиваля
16.05.2017 11:50
На официальном сайте Каннского международного кинофестиваля был опубликован список фильмов, которые поборются за главный приз - Золотую пальмовую ветвь, сообщает bigmir.net.
В этом году в основную конкурсную программу фестиваля, который пройдет в Каннах (Франция) с 17 по 28 мая, включены 18 лент.
Среди них картина "Кроткая" - украинского режиссера Сергея Лозницы. Помимо этого, вошли в список фильмы Франсуа Озона, Андрея Звягинцева, Михаэля Ханеке, Софии Копполо и других режиссеров с мировой известностью.
Жюри в этом году возглавит испанский кинематографист Педро Альмодовар. Компанию ему составят Джессика Честейн, Уилл Смит и Паоло Соррентино.
Полный список фильмов-номинантов Каннского кинофестиваля 2017, включенных в конкурсную программу:
- Кроткая, реж. Сергей Лозница
- Нелюбовь, реж. Андрей Звягинцев
- Хорошее время / Good Time, реж. Бен Сафди, Джошуа Сафди
- Ты никогда здесь не был / You Were Never Really Here, реж. Линн Рэмси
- Двойной любовник / L’amant double, реж. Франсуа Озон
- Луна Юпитера / Jupiter’s Moon, реж. Корнель Мундруцо
- Убийство священного оленя / The Killing of a Sacred Deer, реж. Йоргос Лантимос
- Сияние / Hikari, реж. Наоми Кавасе
- День после / The Day After, реж. Хон Сан Су
- Грозный / Redoutable, реж. Мишель Хазанавичус
- Мир, полный чудес / Wonderstruck, реж. Тодд Хейнс
- Хэппи-энд / Happy End, реж. Михаэль Ханеке
- Роден / Roden, реж. Жак Дуайон
- Роковое искушение / The Beguiled, реж. София Коппола
- Окча / Okja, реж. Пон Чжун Хо
- Из ниоткуда / Aus dem Nichts, реж. Фатих Акин
- Истории семьи Мейровиц / The Meyrowitz Stories, реж. Ноа Баумбак
- 120 ударов в минуту / 120 Battements par Minute, реж. Робен Кампьо
Теги: Каннский кинофестиваль, список, номинация
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