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Архив - Культура

Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за $45 млн

16.05.2017 15:30
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Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за $45 млн

Работу испанского художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая в голубом платье" купили на нью-йоркском аукционе «Кристис» за 45 млн дол, сообщает УНН.
Картину, на которой изображена одна из любовниц художника — Дора Маар, Пикассо написал в 1939 году. Несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте их отношения продолжались 9 лет.
Во время Второй мировой войны нацисты захватили картину, но по дороге из Парижа в Моравию их перехватили бойцы французского сопротивления.



Теги: аукцион, картина, любовница, Пабло Пикассо
 
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