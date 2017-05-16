В США скончался Олег Видов

16.05.2017 16:10

В США в возрасте 73 лет скончался советский, российский и американский актер и режиссер Олег Видов. О смерти актера заявила его жена Джоан Борстин, сообщает телеканал 112 Украина.

"Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк-Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года", — сказала супруга актера.

Видов родился 11 июня 1943 года. Он сыграл в более 40 советских фильмах, включая "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи" и другие.

В США он также снимался в фильме "Красная жара" вместе с Арнольдом Шварценеггером, а также в картине "Дикая орхидея".