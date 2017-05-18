В Каннах открылся юбилейный кинофестиваль

18.05.2017 11:50

Во Франции открылся 70-й Международный Каннский кинофестиваль. Ведущая церемонии в этом году — актриса Моника Беллуччи, сообщает РИА Новости Украина.

За главный приз фестиваля будут соревноваться работы Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник", драма Михаэля Ханеке "Happy End", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден" и другие.