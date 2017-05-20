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Архив - Культура

Клип Васи Обломова про "киселев-ТВ" стал хитом YouTube

20.05.2017 14:00
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Клип Васи Обломова про "киселев-ТВ" стал хитом YouTube

Российский музыкант и поэт Вася Обломов (Василий Гончаров) иронично раскритиковал российских пропагандистов. В своей новой песне и клипе "Нести х*рню" он остроумно спародировал лживые "рупоры Кремля", сообщает Телеканал новостей «24».
Вася Обломов спел о том, что было бы, сложись все иначе: если бы он "топил за русский народ на Донбассе" и шутил про Обаму.
Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.



Теги: YouTube, клип, хит, Василий Обломов
 
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