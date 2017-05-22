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Архив - Культура

Борис Гребенщиков стал житомирским уличным музыкантом

22.05.2017 13:00
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Борис Гребенщиков стал житомирским уличным музыкантом

Известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков на своей странице в Facebook поделился фотографией с импровизированного уличного концерта в Житомире, сообщает Телеканал новостей «24».
Он отметил, что это уже и 39-е выступление в рамках так называемого тура "Песни на улицах и площадях".
Кроме того 19 мая Борис Гребенщиков выступил с концертом в Драматическом театре Житомира, где сыграл вместе с симфоническим оркестром.



Теги: Житомир, концерт, Борис Гребенщиков
 
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