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Архив - Культура

Ушел из жизни "семикратный" Джеймс Бонд

23.05.2017 19:00
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Ушел из жизни "семикратный" Джеймс Бонд

Сегодня, 23 мая, в Швейцарии в возрасте 89 лет умер британский актер Роджер Мур. О его смерти сообщила семья звезды, сообщает ТСН.
Наибольшую известность Роджеру Муру принесла роль Джеймса Бонда, которого он воплощал на экранах семь раз - с 1973 до 1985 года.
Как сообщили родственники Роджера Мура в Twitter, он умер после "короткой, однако мужественной борьбы с раком".
В заявлении, которое опубликовали дети актера, говорится: "Спасибо тебе, папа, за то, что был собой, и одновременно был особенным для стольких людей". Родственники Роджера Мура также сообщили, что его похороны будет частными. Звезду проводят в последний путь в Монако, как он того желал.



Теги: актер, смерть, Джеймс Бонд
 
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