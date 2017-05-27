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Архив - Культура

В Борисполе пограничники "развернули" Иванушек International

27.05.2017 17:00
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В Борисполе пограничники "развернули" Иванушек International

Российскую группу "Иванушки International" не пропустили на территорию Украины, а также запретили им въезд в нашу страну на три года за посещение Крыма после его оккупации. Об этом сообщил УНН помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Слободян рассказал, что в среду во время паспортного контроля пограничники аэропорта Борисполь обнаружили среди пассажиров, прилетевших из Астаны, четырех участников группы "Иванушки International", которые являются гражданами Российской Федерации и в отношении которых у пограничников была информация, что они посещали оккупированый Крым, нарушая законодательство Украины.
"Эта информация подтвердилась. И соответственно на основании действующего законодательства было принято решение о не пропуске их на территорию Украины с запретом въезда на территорию Украины на три года", - сказал он.
По словам солиста коллектива Андрея Григорьева-Аполлонова, группа якобы не давала концертов на полуострове после его оккупации Россией. Певец допустил, что въезд Иванушкам могли запретить из-за другого участника - Кирилла Андреева, который посещал оккупированную Ялту с сольной программой.


 
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